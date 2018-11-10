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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 08:05

Atatürk'ün hayatını kurtaran saat şimdi nerede?

, cephesinde bulunduğu sırada, savaşın şiddetli anlarında onu ölümden bir saat kurtarmıştı. Göğsüne isabet eden şarapnel parçası cebinde bulunan saate isabet etmiş ve mucizevi bir şekilde bu olaydan yara almadan kurtulmuştu. Ancak Atatürk'ü kurtaran o saatin şu anki akıbeti meçhul. Çeşitli müzelerde Atatürk'e ait birçok eşya sergilenirken, sergilenenler arasında o saat bulunmuyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtaran o saatin ilginç hikayesi...

Mustafa Kemal Atatürk, Ruşen Eşref (Ünaydın) ile 1918 yılında yaptığı röportajda Çanakkale Muharebeleri Conkbayırı Cephesi'nde 9-10 Ağustos 1915 günlerinde yaşananları şöyle anlatıyor: "Muharebe meydanında cereyan eden hali temaşa ederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız kalınca, derin bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını bilâhare, bugünün hatırası olmak üzere, Liman (Von Sanders) Paşa'ya verdim. O da aile asalet armasını hâvi, kendi saatini bana verdi."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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