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  • 09.11.2018 11:38
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 11:53

durağında korku dolu anlar

durağında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi durakta bekleyen yolcular yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında durağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş metrobüs durağında araç beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın yere düştüğünü gören diğer yolcular ise kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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