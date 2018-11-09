

Esenyurt'ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken iki kadın tarafından darp edilip parmağı ısırıldı. Hastanede tedavi olan kadını darp edenler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi İddiaya göre 59 yaşındaki Melahat Çelik isimli kadın, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordu. Sokak üzerinde bir köşeye yem bırakan Çelik'in yanına iki kadın yaklaştı. İddiaya göre, kadınlar Çelik'le sokağa yemek bırakmaması için tartıştı.