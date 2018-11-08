Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Maraton ve Spor Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla açıldı. Açılışa Başkan Uysal'ın yanı sıra Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılışını yaptıkları Maraton Fuarı'nın 3 gün boyunca açık kalacağını belirterek: "Maratonun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, halkımızın sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi adına bu fuar 3 gün boyunca açık kalacak. Burada hem geç kayıt imkanı olacak hem de maraton ile ilgili bütün bilgilendirmeler yapılabilecek. Ayrıca spor adına son teknolojilerin burada görünmesi adına iyi bir imkan sağlayacak. Bütün İstanbulluları fuara ve maratonumuza bekliyorum" dedi.





"DÜNYADA İKİ KITA ARASINDA YAPILAN BAŞKA BİR MARATON YOK"

Dünyada iki kıta arasında yapılan başka bir maraton olmadığını kaydeden Uysal, "Baktığımız zaman maraton 1979'da başlamış ve 40 yıl aralıksız bir şekilde devam etmiş. Amatör bir şekilde devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu işe önem vermiş ve ilk defa 1995 yılında Dünya Uluslararası Maraton Birliği'ne üye yapılmış. Ve 2012 yılına kadar 'Gümüş Kategori'de devam etmiş. İlginin fazlalığı ve organizasyonun güzelliği sayesinde 2012'den bugüne kadar ise 'Altın Kategori'de koşuluyor" dedi.

İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin en büyük katılımlı spor organizasyonu haline geldiğini ve maratonda 10 bin kişinin görev alacağının altını çizen Uysal, "Şu anda Avrupa'da 17.'ciyiz ama emek vermeye, halkımız ilgi göstermeye ve dünya sporcuları ilgi göstermeye devam ettikçe hızlı bir şekilde dünyadaki sıralamamız da yükselecek. Temennimiz o ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Avrupa'da ilk 3, ilk 5'lerde oluruz. Dünyada bir kıtadan diğerine, denizin 65 metre yüksekliğinden Boğaz'ın üzerinden koşulan başka bir maraton yok. Önümüzdeki dönemde dünya sıralamasında ilk sıralara yükseleceğine inanıyoruz" diye konuştu.





"TÜM İSTANBULLULARI AİLECEK MARATONA BEKLİYORUZ"

Başkan Uysal, maratonun İstanbul'un dünyada tanıtımına katkı sağladığını ancak daha önemlisi halkı sporla buluşturduğunu söyledi. Maratonun Türkiye'nin en büyük spor ve en kalabalık spor organizasyonu olma özelliğini taşıdığını ifade eden Uysal, "Bu yıl 100 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Bu halkımızın sporla buluşturulması demek. Bu yıl sloganımız sağlıklı yarınlara koş. Maraton İstanbul'un marka değerinin dünyadaki tanınırlığını bilinirliğini artırdığı kadar halkımızın ilgisini de spora yöneltecektir, spora kanalize edecektir. Çünkü eğer sporun hayatımızda varsa sağlığımız daha iyi hale gelir. Spor sağlığımız ve geleceğimiz açısından çok önemli. Bu konuda İstanbul Maratonu halkımıza sporu sevdirme, spora ilgisini artırma adına çok ciddi katkı var. Bütün İstanbulluları ailecek; çoluk, çocuk, anne, baba, dede herkesi davet ediyoruz. En azından Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçme imkanı adına 11 kasım Pazar günü tüm İstanbulluları maratona bekliyoruz.





"AKSU: 100'Ü AŞKIN ÜLKEDEN 30 BİN ÇİPLİ SPORCU YARIŞACAK"

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, "40. Yılımızda 100'ü aşkın ülkeden 30 bin çipli sporcu ile yüzbinlerce İstanbulluyu misafir ediyoruz. Bu yılki maraton 3313 yabancı katılımcı ile son yılların en yüksek sayısına ulaştık" dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "İstanbul Maratonu Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan spor organizasyonları içerisinde en büyüklerinden birisidir. Bu organizasyona sahip çıkan İBB Başkanımız Mevlüt Uysal'a ve bütün emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Bu yıl 40.'sı düzenlenecek İstanbul Maratonu sadece profesyonellerin koştuğu değil her geçen yıl vatandaşlarımızın da yoğun bir katılım gösterdiği bir festivale dev bir organizasyona dönüşmüştür" derken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, "Türkiye'nin en gelişmiş spor etkinliği olan İstanbul Maratonu Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.





Maratonun basın toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz maraton katılım numaraları ile basın mensuplarına poz verdi. Basın toplantısının ardından Başkan Uysal ve katılımcılar spor fuarını gezdi.