Son dakika: HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a hapis şoku

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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