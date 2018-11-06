  • Güncel
  • 06.11.2018 17:50
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 17:50

Son dakika: HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a hapis şoku

HDPli vekile hapis şoku!

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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