  • Güncel
  • 06.11.2018 18:00
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 18:00

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

İstanbul'da kaldıkları otele gitmek için taksiye binen Brezilyalı turistler gasp edildikten sonra hareket halindeki araçtan atıldı.

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi.

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