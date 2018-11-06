  • Güncel
  • 06.11.2018 14:24
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:24

'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!

’da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, ’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Rahip Santoronun katili Bodrumda vuruldu!

5 Şubat 2006'da İtalyan Katolik Kilisesinin rahibi Santoro'un cinayet zanlısı Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, 'da silahlı saldırıya uğradı. Önceki gece Alikelle Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, bir araçtan üzerlerine ateş edilen ve bacaklarından vurulan Akdin kardeşler, ağır yaralandı.

2016 yılında tahliye edildikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Oğuzhan Akdin ve ağabeyinin tedavilerine özel bir hastanede devam edildiği öğrenildi.

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