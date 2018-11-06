Macron'a suikast girişimi!

Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.
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Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.
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