  • Güncel
  • 06.11.2018 15:35
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 15:56

Macron'a suikast girişimi!

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişi gözaltına alındı.

Macrona suikast girişimi!

Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.

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