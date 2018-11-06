  • Güncel
  • 06.11.2018 07:18
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 07:18

Son dakika: 'da çete operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Ankarada çete operasyonu

'da terör örgütü / adına silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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