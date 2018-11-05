Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Endonezya'da denize çakılan yolcu uçağının düşüş nedeniyle ilgili ilk bilgileri dünyaya geçti.
Araştırmacılar, kara kutudaki kayıtların hız göstergesinde bir arıza olduğunu ortaya koyduğunu belirledi. Kara kutu kayıtları, son dört uçuşta söz konusu arızanın yaşandığını gösteriyor.
ENKAZ KALDIRILMAYA DEVAM EDİYOR
Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang kentine doğru havalanan yolcu uçağı, 13 dakika sonra denize düşmüştü. 29 Ekim'de gerçekleşen kazadan hemen önce, uçağın kuleden iniş izni istediği biliniyor. Endonezyalı ekipler, günlerdir enkaz parçaları, cesetler ve yolculara ait eşyaları deniz dibinden çıkarıyor.
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