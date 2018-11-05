  • Güncel
  • 05.11.2018 13:12
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 13:59

'da düşen uçağın hız göstergesi arızalı çıktı

'da 28 Ekim günü düşen uçakla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 189 kişiye mezar olan Lion Air Havayolları'na ait uçağın kara kutusundan alınan veriler, düşüş nedenini ortaya koydu.

Endonezyada düşen uçakla ilgili flaş gelişme

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'da denize çakılan yolcu uçağının düşüş nedeniyle ilgili ilk bilgileri dünyaya geçti.

Araştırmacılar, kara kutudaki kayıtların hız göstergesinde bir arıza olduğunu ortaya koyduğunu belirledi. Kara kutu kayıtları, son dört uçuşta söz konusu arızanın yaşandığını gösteriyor.

ENKAZ KALDIRILMAYA DEVAM EDİYOR

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang kentine doğru havalanan yolcu uçağı, 13 dakika sonra denize düşmüştü. 29 Ekim'de gerçekleşen kazadan hemen önce, uçağın kuleden iniş izni istediği biliniyor. Endonezyalı ekipler, günlerdir enkaz parçaları, cesetler ve yolculara ait eşyaları deniz dibinden çıkarıyor.

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