  • Güncel
  • 05.11.2018 12:25
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 12:25

kimdir?

2016 Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun açılışı gerçekleştiriliyor. Bu gelişmelerin ardından Gülseren Özdemir'in hayat hikayesi merak edlmeye başlandı. Peki, ?

Gülseren Özdemir kimdir?

Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, 2016'nın Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Peki, ? İşte Gülseren Özdemir hakkında merak edilenler...

GÜLSEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi olan Gülseren Özdemir, Ocak 2016'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lenf kanseri ile mücadele eden Gülseren Özdemir, Amerikada hayata gözlerini yumdu. Özdemir, Ankara'da toprağa verildi.

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