Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, 2016'nın Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Peki, Gülseren Özdemir kimdir? İşte Gülseren Özdemir hakkında merak edilenler...
GÜLSEREN ÖZDEMİR KİMDİR?
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in eşi olan Gülseren Özdemir, Ocak 2016'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lenf kanseri ile mücadele eden Gülseren Özdemir, Amerikada hayata gözlerini yumdu. Özdemir, Ankara'da toprağa verildi.
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