  • Güncel
  • 05.11.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 16:13

Son dakika: Gemlik'te silahlı çatışma!

'nın Gemlik ilçesinde çıkan da bir kişi yaralandı.

Gemlikte silahlı çatışma!

'nın Gemlik ilçesinde çıkan da bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde M.Z. ile Ş.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, yanında bulunan tabanca ile M.Z'ye ateş etti.

Bacaklarından ve karın bölgesinden yaralanan M.Z, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ş.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bursa Gemlik'te silahlı çatışma!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar