Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde M.Z. ile Ş.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, yanında bulunan tabanca ile M.Z'ye ateş etti.

Bacaklarından ve karın bölgesinden yaralanan M.Z, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ş.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.