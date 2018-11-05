Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? e-Devlet Bedelli askerlik yerleri sorgulama!

Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığınca bedelli askerlik için başvurular bugün tamamlanıyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı bedelli askerlikte 4. celp dönemi için geri sayım başladı. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Bedelli 4. celp duyurusu yayınlandı mı? İşte bedelli askerlik 4. celp dönemi ile ilgili merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik 4. celp dönemi için vatandaşlar hazırlık içinde.

27 Eylül'de 3. celp döneminde 13 bin 555 yükümlü silahaltına alınmıi 21 günlük eğitime gitmişlerdi. Şimdi sıra 4. celp döneminde. Daha önce alınan bilgiye göre 4. celp döneminin başvuru süresinin tamamlanmasının akabinde açıklanacağı bildirilmişti.

MSB tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik süresi 5 Kasım mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu nedenle 4. celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin başvruların sona ermesinden sonra açıklanması bekleniyor.

Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.