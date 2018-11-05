

Alınan bilgiye göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde bir adreste 'sende büyü var' diyerek vatandaşları kandırıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 kadını tespit etti.

İHA'nın haberine göre, birinin 32 ayrı dolandırıcılık suçu olmak üzere çok sayıda hırsızlık olaylarından kaydı bulunan S.P., H.P., Z.P. ve H.Ç. adlı 'büyü' şebekesine mensup kadınları takibe alan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkallerini tespit ettiği büyücülerin bir araca bindiğini belirledi. 2 Ekim'de tespit edilen aracı yakın takibe alan emniyet güçleri, bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırdıkları şebeke üyelerin yakalayarak gözaltına aldı.