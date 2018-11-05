"Babaanne" uyuşturucu şebekesinin lideri çıktı

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir evde geçen cuma akşamı bir araya gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Onur S., M.F.D. ve Y.E.K., iddiaya göre, uyuşturucu hap kullandı. Gençler, bir süre sonra rahatsızlandı. Üniversitelilerden biri, geçen cumartesi günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi, gençleri yerde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 3 genci ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.