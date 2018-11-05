  • Güncel
  • 05.11.2018 15:39
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 15:39

"Babaanne" uyuşturucu şebekesinin lideri çıktı

'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin ise hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturmada, uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla 57 yaşındaki ile 17 yaşındaki torunu D.D., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akkalay tutuklanırken, torunu D.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği, tutuklanan Sevilay Akkalay'ın gençleri zehirleyen şebekenin başında bulunduğu tespit edildi.



Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir evde geçen cuma akşamı bir araya gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Onur S., M.F.D. ve Y.E.K., iddiaya göre, uyuşturucu hap kullandı. Gençler, bir süre sonra rahatsızlandı. Üniversitelilerden biri, geçen cumartesi günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi, gençleri yerde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 3 genci ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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