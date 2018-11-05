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  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:47
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'ın alçak iftirasına FOX desteği

SP Milletvekili , ’nün hain darbe girişimine ‘İki batılın sı’ dedi. Şehitlere hakaret eden küstaha, yalan haberin merkezi FOX’tan destek geldi



ABD'li , destanına 'Batıl ile batılın sı' diyen Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a, sahip çıktı. İslam, 24 Haziran seçimlerinde 'nin listesinden Meclis'e girdi. Hain FETÖ'nün elebaşı Gülen'in beddualarının benzerini, AK Partili vekillere hitaben Meclis kürsüsünde tekrarladı. İslam'ın skandal sözlerini gizleyen FOX TV, bununla da yetinmeyip 15 Temmuz şehitlerini 'cü teröristlerle aynı kefeye koydu. İftira kanalının ana haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında İslam'ın sözlerine uyguladıkları sansür gerekçesini, "Kendimize, başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için sansür koyduk"



SAADET'TEN ÖVGÜ GELDİ
Saadet lideri Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 15 Temmuz şehitlerine hakaret savuran milletvekili 'a sahip çıktı. "Milletvekilimiz Cihangir Bey'in hakikatin tarafında tavizsiz şekilde duruyor" diye konuştu.



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