Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü

Ukrayna'nın tanınmış aktivisti Kateryna Handzyuk, asit saldırısına uğradıktan üç ay sonra hayatını kaybetti.
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Ukrayna'nın tanınmış aktivisti Kateryna Handzyuk, asit saldırısına uğradıktan üç ay sonra hayatını kaybetti.
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