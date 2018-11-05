  • Güncel
  • 05.11.2018 12:03
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 12:03

Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü

31 Temmuz tarihindeki saldırıda vücudunun yüzde 40'ı ve gözleri zarar gören Kateryna Handzyuk'un yaşamını yitirmesi, sosyal medyada öfke kabarmasına yol açtı.

Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü

Ukrayna'nın tanınmış aktivisti Kateryna Handzyuk, asit saldırısına uğradıktan üç ay sonra hayatını kaybetti.

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