  • Güncel
  • 03.11.2018 09:42
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 10:28

Son dakika: TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde eş zamanlı operasyon

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

TSKnın askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve göz altı kararı verilen 30 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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