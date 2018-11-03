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  • 03.11.2018 09:56
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 10:11

Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o yönetiyordu!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suudi Kraliyet Ailesinden bazı kişiler, hükümet danışmanları, Batılı yetkililer, aktivistler gibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğunu iddia etti.

Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o yönetiyordu!

Haberde, "Kahtani'nin bu cinayetteki muhtemel rolü, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens'i bu işin dışında tutma çabalarını da zora sokuyor." ifadesi kullanıldı.

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