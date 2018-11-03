Atıksız Türkiye’ye ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi çevreci ülkeler listesinin zirvesine taşıdı. 'Türkiye'yi atıksız, yeşil, oksijeni bol bir cennete çevirelim' çağrısına, halk büyük destek verdi. Toplanıp ayrıştırılan ve geri dönüşüme yollanan atıklar, sebze ve çiçeklere gübre olup hayat verdi. Mücadelesini ülke dışına da taşıyan Emine Erdoğan'a BM, Avrupa Parlamentosu ve birçok uluslararası alanda çevre ödülü verildi.
TÜLAY CANBOLAT
TÜLAY CANBOLAT
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