CHP'li eski Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Nehirsan İnşaat'a ruhsat vermiş ve ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatılmıştı. Fakat 2014 yılında verilen bu ruhsat sonrası aynı yıl 30 Mart yerel seçimleri gerçekleşmiş belediyenin başına yine CHP'li Ahmet Deniz Atabay gelmişti. Bu kez başkan projenin yapı ruhsatını iptal ederek Nehirsan İnşaat'ı zarara uğratarak mağdur etmişti.Bu iptal yargıya taşınmış, Danıştay 6. Dairesi Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demiş, bu açıklama üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.





AHMET DENIZ ATABAY



Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmıştı. Dava sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödeme yapması hükmedilmişti. Fakat Didim Belediyesi belirtilen süre içerisinde parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz koydurmuştu.





MURAT SULTANSU

Ödenmesi gereken borcu yatırmayan CHP'li Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarılmıştı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlatmıştı.





CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA HACİZ İHBARNAMESİ

Tüm bu olaylar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Didim Belediyesi'nden tazmin edemediği 1 milyon 468 bin lira için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tüzel kişiliğine haciz ihbarnamesi gönderdi. Borçlu Didim Belediyesi'nin doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi bakımından 3. şahıs CHP Genel Başkanlığı'na 1. Haciz İhbarnamesi göndererek daha önce emsali görülmemiş bir haciz işlemine imza attı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Avukat Murat Sultansu şunları söyledi: "Didim Belediyesi alacağımızı halen ödememiştir. Ancak Kılıçdaroğlu dün gece katıldığı televizyon programında hala tüm belediyelerin CHP'li olmasını istiyor. Allah korusun. Kendi halkına zarar veren belediye olur mu? Kılıçdaroğlu tazminat borcunu ödemek için akrabalarından borç aldığını söyledi. Şimdi kendilerine 6. İcra'dan haciz ihbarnamesi gönderiyoruz. Belki belediyeye de borcunu ödemesi için bir akrabalık yapar da dosyayı kapatır."