  • Güncel
  • 01.11.2018 15:58
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 16:20

Son dakika: TSK nefes aldırmıyor! 5 PKK'lı daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK nefes aldırmıyor! 5 PKKlı daha öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist de etkisiz hale getirildi.

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