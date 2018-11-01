20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? Sınav sonucuna göre sözleşmeli öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? İşte binlerce öğretmen adayının merak ettiği soruların yanıtı...

ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım - 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava başvuru yapan adayların, sınava girecekleri yerler 3 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjanlar, eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmalarının tamamlanacağı 9 Kasım 2018 tarihinden sonra belirlenecek.