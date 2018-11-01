  • Güncel
  • 01.11.2018 20:12
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 20:46

Şimdi yandılar! 'Genel Emir' yayımlandı, bundan sonra...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirterek, "Aksine davranan kişiler hakkında, durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." dedi.

Şimdi yandılar! Genel Emir yayımlandı...

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan ve eğlence yerlerinde hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında buna benzerhaberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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