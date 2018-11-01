Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.
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Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.
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