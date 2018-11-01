  • Güncel
  • 01.11.2018 21:18
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 21:18

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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