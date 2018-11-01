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  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:37
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eski direktörü : Selman güç sarhoşu

eski direktörü , gazeteci cinayetinde parmağı olduğu iddia edilen ’le ilgili “Güç sarhoşu oldu” dedi

Selman güç sarhoşu
ABD'de de büyük yankı bulan olayı ile ilgili eski direktörü John Bennan ilginç tespitlerde bulundu. 'la en çok görüşen kişinin kendisi olduğunu belirten Bennan şöyle konuştu: "'de oturumu olan ve 'ta yazan bir gazeteciyi yabancı bir ülkedeki konsoloslukta öldürmenin nasıl ciddi sonuçları olabileceğini hesaplayabiliyor olması gerekir. Selman bir ülke için kanser gibi görülebiliyor. Bu da Kaşıkçı olayının merkezine o ülkeyi konumlandırıyor. Selman'ın bir vizyonu var. Ancak güç sarhoşu olmuş biri."

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