ABD'de de büyük yankı bulan Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili CIA eski direktörü John Bennan ilginç tespitlerde bulundu. Prens Selman'la en çok görüşen kişinin kendisi olduğunu belirten Bennan şöyle konuştu: "ABD'de oturumu olan ve Washington Post'ta yazan bir gazeteciyi yabancı bir ülkedeki konsoloslukta öldürmenin nasıl ciddi sonuçları olabileceğini hesaplayabiliyor olması gerekir. Selman bir ülke için kanser gibi görülebiliyor. Bu da Kaşıkçı olayının merkezine o ülkeyi konumlandırıyor. Selman'ın bir vizyonu var. Ancak güç sarhoşu olmuş biri."
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