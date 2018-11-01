Başkan Erdoğan: Tepelerine indik

Türkiye, Fırat'ın doğusu için operasyon kararlılığını bir kez daha gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tepesine ineceğiz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasından sonra, Mehmetçik harekete geçti. Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) bölgesine dün yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı. Takvim ise bölgeye yapılacak geniş boyutlu operasyonun ayrıntılarını öğrendi. Buna göre ilk harekat 4 stratejik bölgeye yapılacak. Bu yerler, Tel Abyad, Kobani, Rasulayn ve Kamışlı olacak. Mevzi ve kazılan siperlere 'nokta operasyonu yapılacak. Terör yuvalarına kapsamlı 'yıldırım harekatı' başlatılacak. Bu kapsamda Kars tank taburundan Akçakale sınırına yoğun tank sevkiyatı yapıldı. Bayburt'taki mekanize bölükten Şanlıurfa'ya tank ve zırhlı sevkiyatı gerçekleştirildi. Mardin'deki zırhlı tank birliği de Kamışlı'da yerini aldı.
"SİPER" MÜJDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'nde yerli hava savunma sisteminin müjdesini verdi: "Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatın 2021 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu projeye SİPER adını verdik."
"SİPER" MÜJDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'nde yerli hava savunma sisteminin müjdesini verdi: "Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatın 2021 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu projeye SİPER adını verdik."
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