Son dakika: İstanbul Seyrantepe'de korkutan yangın! Seyrantepe'de bir camide çatı malzemesi döşenirken yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Seyrantepe Dereboyu Caddesi'nde bulunan Gülez Camii'nde çatı malzemesi döşenirken yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 3 katlı eski camide tadilat yapıldığını belirten esnaf Recep Doğan, "Mebranların tutuşması ile çıktı. Mebranlar vardı çatıya seriyorlardı. Su kontrasının üzerine mebranları sererken pürmüzle ateşliyorlardı. Pürmüz su kontrasını ateşledi, oradan yangın başladı" ifadelerini kullandı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER