  • Güncel
  • 31.10.2018 18:20
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 19:49

Fırat'ın doğusu vuruldu: İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi!

, “'da hudut karakoluna yapılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi.” açıklamasında bulundu

Mehmetçik Fıratın doğusunu vurdu!
ndan yapılan açıklamada " Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, /PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018'de taciz ateşi açılmıştır. Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askeri aracımızda hasar meydana gelmiştir." denildi.
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