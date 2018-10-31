CHP'nin yerel seçimlerle ilgili toplantısında, kurultay delegeleri, il ve ilçe başkanlarıyla milletvekillerine yönelik hazırlanan anketteki, "Örgüt yapısına güveniyor musunuz" sorusuna katılımcılar, yüzde 50'nin üzerinde "Güvenmiyoruz" yanıtını verdi. Sonuçlar Genel Merkez üzerinde soğuk duş etkisi yaptı.



SALICI DAVET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın imzasıyla İstanbul'daki 39 ilçeye geniş katılımlı bir program yapılacağı genelgesi gönderildi. Maltepe'de geçen cumartesi yapılan toplantıya PM Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Kurultay Delegeleri, İstanbul Milletvekilleri, İl Disiplin Kurulu Başkanları, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve önceki dönem yöneticileri davet edildi.



ÖRGÜTE GÜVENMİYORUZ

Konuşmaların sonunda salonda bulunanlarla bir anket yapıldı. Ankette dikkat çeken iki soru soruldu. Bunlardan ilki "Mevcut örgüt yapısına güveniyor musunuz" sorusu oldu. Salondakilerin yüzde 50'sinden fazlası "Güvenmiyoruz" yanıtı verdi. İkinci soru ise "İstanbul il ve ilçe adayları hangi şekilde belirlensin" sorusu soruldu. Yüzde 50, "Ön seçim" cevabını verdi. Yanıtların ardından Salıcı'nın agresif tavırları dikkat çekti. Genel Merkez taraftarları salonu boşalttı.



KADIKÖY'E ARKADAŞ KIYAĞI

Toplantıda akıllarda kalan bir diğer olay da Salıcı'ya gösterilen tepkiler oldu. Kadıköy'de herkes "Aday ön seçimle belirlensin" şeklinde bir tavır alırken Salıcı'nın buraya kendi arkadaşını aday yaptıracağı konuşuluyor. İl başkanlığı döneminde yardımcısı olan Şerdil Dara'nın Kadıköy için pazarlanmasına tepkiler yükseldi. Salıcı'nın her programında yanında olan Dara'nın yakınlarına, "Kadıköy'ün adayı benim" şeklinde konuşması tepkileri arttıran en büyük neden oldu. Tepkiler üzerine Salıcı salondan ayrılmak zorunda kaldı.



NURETTİN SÖZEN KONUŞTURULMADI

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen'i de toplantıya davet etti. Sözen, "Ben ön seçimle belirlendim. Ön seçim yapılmalıdır" dedi. Kaftancıoğlu ayağa kalkarak "süreniz doluyor" şeklinde bir çıkış yaptı. Bunun üzerine Sözen de tepki göstererek kürsüden indi.