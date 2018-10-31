  • Güncel
  • 31.10.2018 08:59
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 08:59

104 askerimizin katili 'nin 2 numarası oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten (Azad Simi) kod adlı terörist 2nin 2 numaralı ismi oldu. 'li generallerle birlikte helikopterlerde gezen Suriyeli terörist Azad Simi /YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi.

104 askerimizin katili YPG’nin 2 numarası oldu

Terör örgütü 'nın Suriye kolu /SDG'nin askeri operasyonlarının başına tarafından kod adlı Azad Simi getirildi. Azad Simi'nin ABD'nin YPG ile Deyrizor yakınındaki 'lılara yapılacak hibrit operasyonlarını yönetecek. Simi'nin Deyrizor'un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.

ABD'Lİ GENERALLERLE AYNI HELİKOPTERDE
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Çiya Kobani kod adlı Azad Simi geçtiğimiz Nisan'da ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel'le görüşmüş ve el sıkışırken görüntülenmişti. Simi, Temmuz ayında tekrar ortaya çıktı. Bu kez Dashisa bölgesine giden DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard'la birlikte 'Kara Şahin' olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan inceleme gezisine katıldı.

Azad Simi, yaptığı eylemlerle Türkiye'de de aranıyor. 1992'de Suriye'de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre 'ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye'ye geçti. Simi daha önce YPG'nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.


*Azad Simi geçtiğimiz Nisan'da ABD'li General Joseph Votel'le görüşmüştü.

DAĞLICA VE AKTÜTÜN SALDIRILARININ FAİLİ
Simi'nin 2007'de 12 askerin şehit edildiği Dağlıca karakolu, 2008'de 17 şehidin olduğu Aktütün karakolu ve 2011'de Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit edildiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu belirtiliyor. Azad Simi ayrıca sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Başsavcılıkları tarafından aranıyor.

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