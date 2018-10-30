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  • 30.10.2018 20:05
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 20:08

Terör örgütü PKK'nın cinsel istismar raporu

Bölücü terör örgütünde cinsel saldırı olaylarına çocuklar da maruz kalıyor. Mevcut verilerin inceleme sonucuna göre örgütte, kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.

Terör örgütünün cinsel istismar raporu

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve intihar yaşanıyor.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen "Reyhan" kod adlı terörist, "Aryen" kod adlı kadın teröristin Süleymaniye'de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti.

Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşılarının sapık eğilimler içinde olması.

Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor.


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