Terör örgütü PKK'nın cinsel istismar raporu

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve intihar yaşanıyor.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen "Reyhan" kod adlı terörist, "Aryen" kod adlı kadın teröristin Süleymaniye'de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti.





Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşılarının sapık eğilimler içinde olması.

Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor.





