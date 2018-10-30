  • Güncel
  • 30.10.2018 18:52
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 18:52

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK: Operasyonda 7 terörist öldürüldü, sığınaklar imha edildi

Irakın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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