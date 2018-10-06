İcralık CHP'li Didim Belediyesinden şantaj ve tehdit

CHP'li Didim Belediyesi, bir inşaat firmasına rezidans projesi için önce ruhsat verip sonra iptal etti. İnşaat firması mağduriyeti nedeniyle açtığı davadan 1 milyon 405 bin TL'lik tazminat kazandı. Ancak belediye bu parayı ödeyemedi. Bunun üzerine belediye binası icradan satışa konuldu.

İCRAYI HAZMEDEMEDİ

Sabah'ın haberine göre, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın mağdur ettiği inşaat firması tarafından belediye binasına icra gönderilmesini hazmedemeyip inşaat firmasına misilleme olarak ceza kestirdiği ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, hacizin geldiği gün olan 27 Ağustos 2018 günü söz konusu firmanın yaptığı otel inşaatının girişinde yer alan eklentinin kaçak olduğu gerekçesiyle inşaat firmasına 1 milyon 472 bin lira ceza kesti.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın belediye başkanı seçildikten 20 gün sonra ilk iş olarak inşaat ruhsatını iptal ettiğini belirten Nehirsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Orak, cezanın da kasıtlı olarak kesildiğini söyledi.

'BU ŞANTAJ VE TEHDİTTİR'

Orak, "O süreçte derdimizi bir türlü anlatamadık. Bizi ne dinlediler ne de sorunu çözmek için çaba gösterdiler. Kanunlar çerçevesince mücadele verdik. Otel inşaatının ruhsat iptal tarihi olan 2017'den bu yana hiçbir imalat yapılmamasına rağmen Belediye yetkilileri adeta misilleme yaparak icranın gittiği gün tutanak tutmuş. Belediyenin tuttuğu bu tutanak bir şantajdır, tehdittir. Haciz geldikten sonra bize misilleme olarak gözdağı vermek için kasıtlı olarak tutanak tutuldu" dedi.

SUÇ DUYURUNDA BULUNACAK

Ceza kesilen inşaatta 1.5 yıldır inşaat faaliyeti olmadığını belirten Orak, "Sırf binalarımız İmar Barışı kapsamına girmesin diye sanki pergole 2018 yılında imal edilmiş gibi tutanak tutulmuş. Bu kesinlikle doğru değil. Başta belediye başkanı olmak üzere tutanağın altında imzası bulunan tüm görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.