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bombası!

Donetsk Halk Cumhuriyet Başkanı Aleksandr Zaharçenko, bir kafeye yapılan bombalı saldırı sonucu öldürüldü

ABD bombası!
Ukrayna'ya karşı bağımsızlığını tek taraflı ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti () Başkanı Aleksandr Zaharçenko ile Maliye Bakanı Aleksandr Timofeev Puşkin Caddesi'nde 'Separ' isimli bir kafede otururken bombalı saldırıya uğradı. Zaharçenko olay yerinde hayatını kaybederken, Timofeev ise hastaneye kaldırıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaharçenko'nun öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı telgrafı yolladı. 'nde yapılan açıklamada ise olayı faili olarak yönetimi gösterildi. DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin ise "Zaharçenko cinayeti 'nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı" dedi.

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