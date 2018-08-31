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Yenı Brunson Rıza olacak

Yenı Brunson Rıza olacak
ABD'nin rahip Craig Brunson'dan sonra Rıza Zarraf üzerinden yeniden 'ye saldıracağı iddia edildi. Eski çalışanı gazeteci Sibel Edmonds, 'nin yeni planını deşifre etti. Edmonds, "ABD, baktı ki Brunson krizi ile fazla sükse yapamadı. Şimdi olayını skandal hale getirmeye çalışıyor. Zarrab, CIA ile görüşüp onlarla iş birliği yaptı. Şu an hapiste değil. Burada yalı ve köşk hayatını sürdürüyor" dedi.
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