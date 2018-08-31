ABD'nin rahip Craig Brunson'dan sonra Rıza Zarraf üzerinden yeniden Türkiye'ye saldıracağı iddia edildi. Eski FBI çalışanı gazeteci Sibel Edmonds, ABD'nin yeni planını deşifre etti. Edmonds, "ABD, baktı ki Brunson krizi ile fazla sükse yapamadı. Şimdi Rıza Zarrab olayını skandal hale getirmeye çalışıyor. Zarrab, CIA ile görüşüp onlarla iş birliği yaptı. Şu an hapiste değil. Burada yalı ve köşk hayatını sürdürüyor" dedi.
Yenı Brunson Rıza olacak
Etiketler: Rıza Zarrab , FBI , CIA , Türkiye , ABD
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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