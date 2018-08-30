Ulaştırma Bakanlığı: 3. Havalimanı için para ödemeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Yeni Havalimanını insafsızca karalamaya yönelik haberlerde öne sürülen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Herhangi bir iç hat uçuşunun Bulgaristan, Romanya veya bir başka ülke hava sahasını kullanması ve bunun karşılığında hazineden para ödenmesi iddiası tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında TBMM Başkanlığına verilen bir soru önergesi kaynak gösterilerek "3. Havalimanı için Bulgaristan'a para mı ödeyeceğiz?" başlıklı haberle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

"BATIDAN GELEN UÇAKLAR ZATEN BULGARİSTAN'I KULLANIYORDU"

Açıklamada, "Tüm dünyanın takdir ve gıptayla takip ettiği dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanını insafsızca karalamaya yönelik haberlerde öne sürülen iddialar tamamen gerçek dışıdır. İstanbul Yeni Havalimanı kullanılarak yapılacak uçuşlar için hava araçlarının kullanacağı geliş ve kalkış rotaları ile hava koridorlarına ilişkin yayınlar 16 Ağustos 2018 tarihinde tüm dünyaya ilan edilmiştir. Herhangi bir iç hat uçuşunun Yeni Havalimanına inişi ya da kalkışı için kullanacağı rotaların tamamı ülkemiz hava sahası içindedir. Herhangi bir iç hat uçuşunun Bulgaristan, Romanya veya bir başka ülke hava sahasını kullanması ve bunun karşılığında hazineden para ödenmesi iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diğer taraftan ülkemiz hava sahasına batıdan giren veya batıya çıkacak transit veya dış hat uçuşlarında ise zaten Bulgaristan ve Yunanistan hava sahası kullanmakta olup, Yeni Havalimanı açıldığında da aynı durum devam edecektir. Hazineden bu uçuşlara da herhangi bir ödeme bugün yapılmadığı gibi yarın da yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.