İstanbul polisi, Adnan Oktar soruşturmasını genişletti. Ekipler, tutuklu zanlıların ailelerinin, "Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Avukatları kabul etmiyor, hatta bizden para bile almıyorlar" yönündeki şikâyeti üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Oktar grubundan olan Kenan Yavuz Y.'nin FETÖ'nün yaptığı gibi cezaevlerini tek tek dolaşarak örgüt üyelerine para verdiği, "Örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin" dediği belirlendi. Y.'nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiği tespit edildi. Zanlı suçüstü yapılıp enselendi. Kenan Yavuz Y. tutuklanarak hapse gönderildi.
AYLIK GELİRLERİ YOKMUŞ
Kediciklerin mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde Adnan Oktar'ı övmeye devam eden kedicikler, işsiz olduklarını ve aylık gelirlerinin olmadığını açıkladı. Ancak kediciklerin, estetik operasyonlarının maliyeti de 75 bin lira olarak hesaplanmıştı.
AYLIK GELİRLERİ YOKMUŞ
Kediciklerin mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde Adnan Oktar'ı övmeye devam eden kedicikler, işsiz olduklarını ve aylık gelirlerinin olmadığını açıkladı. Ancak kediciklerin, estetik operasyonlarının maliyeti de 75 bin lira olarak hesaplanmıştı.
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