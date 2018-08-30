CHP’nin yüz numarası!

Anamuhalefet partisinin gündeminden tuvalet eksilmedi. Önce CHP'li Yalova Belediyesi'nin yaptırdığı 200 bin TL'lik tuvalet talan edildi. Ardından CHP'li Edirne Belediyesi bu tartışmaya girdi. Edirne Belediyesi, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nın yanına seyyar tuvalet yaptırdı. Bunu gören Edirneliler, sert çıktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na 'Nereye koyalım?' diye görüş sorduklarını açıkladı.
MÜRACAATLARI YOK
Ancak Edirne Valisi Günay Özdemir bu ifadeyi yalanladı. Özdemir, tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın Günay Özdemir izinsiz olduğunu anlattı.
CHP PM'DE BÜYÜK KAVGA
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 8 saat süren PM'de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandı. Büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altını çizen üyeler, "küsen seçmenlerin" kazanılması gerektiği önerdi. Yönetim ise "küsen seçmen olmadığı" gerekçesiyle bunu kabul etmedi.
MÜRACAATLARI YOK
Ancak Edirne Valisi Günay Özdemir bu ifadeyi yalanladı. Özdemir, tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın Günay Özdemir izinsiz olduğunu anlattı.
CHP PM'DE BÜYÜK KAVGA
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 8 saat süren PM'de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandı. Büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altını çizen üyeler, "küsen seçmenlerin" kazanılması gerektiği önerdi. Yönetim ise "küsen seçmen olmadığı" gerekçesiyle bunu kabul etmedi.
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