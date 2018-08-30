Yol Durumu
  1. İhanet röntgeni!
  2. Güçlü Türkiye

’nin yüz numarası!

’li Belediyesi, ’nın yanına seyyar tuvalet yaptı. Tepki topladı. Şimdi de bu hizmetin izinsiz yapıldığı anlaşıldı!

CHP’nin yüz numarası!
Anamuhalefet partisinin gündeminden tuvalet eksilmedi. Önce 'li 'nin yaptırdığı 200 bin TL'lik tuvalet talan edildi. Ardından CHP'li Belediyesi bu tartışmaya girdi. , kent merkezindeki 'nın yanına seyyar tuvalet yaptırdı. Bunu gören Edirneliler, sert çıktı. Edirne Belediye Başkanı , SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na 'Nereye koyalım?' diye görüş sorduklarını açıkladı.

MÜRACAATLARI YOK
Ancak Edirne Valisi Günay Özdemir bu ifadeyi yalanladı. Özdemir, tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın Günay Özdemir izinsiz olduğunu anlattı.



CHP PM'DE BÜYÜK KAVGA
CHP Parti Meclisi () toplantısı sona erdi. başkanlığında yapılan ve 8 saat süren PM'de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandı. Büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altını çizen üyeler, "küsen seçmenlerin" kazanılması gerektiği önerdi. Yönetim ise "küsen seçmen olmadığı" gerekçesiyle bunu kabul etmedi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar