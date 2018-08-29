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Vatandaşa soruldu: 'nin müttefiki midir?

'nin 30 büyükşehirinde gerçekleştirilen ankette vatandaşa "Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda 'nin halen Türkiye'nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna vatandaşların ezici bir çoğunluğu "Hayır" yanıtını verdi.

Vatandaşa soruldu: ABD Türkiyenin müttefiki midir?

MAK Danışmanlık Araştırma şirketi 30 büyükşehirde son dönemde ile yaşanan gerilime ilişkin bir anket çalışması yaptı. 30 büyükşehirde gerçekleşen bu anket çalışmasında hata payı 1,2 olarak belirtildi.

HALKIN %88'İ ABD'Yİ MÜTTEFİK OLARAK GÖRMÜYOR
Ankette halka yöneltilen "Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda ABD'nin halen 'nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna %88 gibi büyük bir çoğunluk 'Hayır' yanıtını verdi.


Anketten çıkan bu sonuç ve terör örgütü /PYD'ye açıktan destek veren ABD'ye halktan da yoğun tepki geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda son dönemde ajan Brunson geriliminde Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan ABD'nin halk nezdinde büyük bir itibar kaybı yaşadığı da görülüyor.

ERDOĞAN'IN ABD'YE KARŞI SÖYLEMİNE HALKTAN BÜYÜK DESTEK
ABD'nin Türkiye karşıtı politikalarına karşı tavizsiz bir şekilde mücadele gösteren Erdoğan'a halktan büyük destek geldi. Ankette "Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 'ın ABD'ye karşı sert karşı tavrını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %64'ü 'Evet' yanıtını verdi.

Katılımcıların yalnızca %18'i bu politikalara destek vermediğini söylerken, kararsızların yanıtları orantılı bir şekilde dağıtıldığında Başkan Erdoğan'a desteğin %70'leri aştığı görülüyor.


RUSYA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK GELDİ
Türkiye'nin son zamanlarda ile geliştirdiği yakın ilişkiler de ankette halka soruldu. "Türkiye'nin ABD'nin ambargo ve müeyyide tehditleri karşısında Rusya ile başta askeri olmak üzere ilişkilerini geliştirmesini destekliyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %62'si 'Evet' yanıtını verdi.


Kararsızlar dağıtıldığında 'Evet' oylarının %70 lere kadar çıktığı görülüyor.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 10:55
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