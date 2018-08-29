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'nün yapılanmasına ağır darbe!

Cumhuriyet Başsavcılığı: ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2 si aktif görevde. Gözaltı işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmekte.

FETÖnün TSK yapılanmasına ağır darbe!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında terör örgütü ile irtibatlı aralarında mahrem imamlarında bulunduğu, 2'si aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin operasyonel telefon hattı ile haberleşmelerinin ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve asker şahısları FETÖ terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlemin uygulandığı belirtilirken, şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 11 ilde devam ettiği ifade edildi.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 09:58
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