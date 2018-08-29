FETÖ'nün en azılı üyelerinden New York Knicks oyuncusu Enes Kanter'i Türkiye korkusu sardı. Takımının Londra'da yapacağı maça gitmeyeceğini duyuran FETÖ'cü verdiği röportajda "Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol beni geri gönderecek. Çünkü ben ABD vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler" dedi. Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017'de Romanya'da gözaltına alınan Kanter'in, ABD'ye dönmesine izin verilmişti.
Türkiye korkusu
Teröristbaşı Fetullah Gülen için “Ona canım feda” diyen Enes Kanter, ABD’den dışarı çıkamıyor,
Etiketler: ABD , Londra , FETÖ , Türkiye , Enes Kanter , Fetullah Gülen , new york knicks
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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