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korkusu

Teröristbaşı için “Ona canım feda” diyen , ’den dışarı çıkamıyor,

Türkiye korkusu
'nün en azılı üyelerinden oyuncusu 'i korkusu sardı. Takımının 'da yapacağı maça gitmeyeceğini duyuran FETÖ'cü verdiği röportajda "Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol beni geri gönderecek. Çünkü ben vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler" dedi. Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017'de Romanya'da gözaltına alınan Kanter'in, ABD'ye dönmesine izin verilmişti.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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