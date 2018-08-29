Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmişti. Sınav stresini üstünden adan adayların ise şuan tek merak ettikleri konu KPSS lisans sınav sonuçları. KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Sonucunuzu görmek için haberimizde linke tıklayabilirsiniz...

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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KPSS SINAVINA 1 MİLYON 234 BİN 617 ADAY KATILMIŞTI

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



2018 yılı ön lisans için KPSS'ye girecek olan adayların başvurularını, 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi ise, 26 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2018'de yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS'ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

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