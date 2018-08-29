Yol Durumu
  1. KPSS lisans sonuçları açıklandı
  2. Rusya ve Çin'den dev gözdağı!

Başkan Erdoğan, Bakanı Zarif'i kabul etti

, Bakanı 'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğandan kritik kabul

Suriye'nin siyasi geleceğinin masada olacağı bu önemli toplantı öncesinde Bakanı , Ankara'ya geldi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık eden Erdoğan, Cevad Zarif'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Görüşmeye katılmak için AK Parti Genel Merkezi'ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulacağını söyledi.

ÜÇ ARANTÖR ÜLKE TEBRİZ'DE BİR ARAYA GELECEK

Astana sürecinin 3'üncü toplantısı İran'da yapılacak. Üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri, 7 Eylül'de Tebriz'de bir araya gelecek.

Etiketler: , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 17:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar