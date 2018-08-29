ODTÜ ne yapsın!

Kılıçdaroğlu, önce Cumhurbaşkanı adayını seçemedi. Sonra "Gel bakalım Muharrem" dedi. Ama ona da destek vermedi! Yüzde 30'luk oran koltuk krizini gündeme getirdi. '
Ne kavga ne de yaygara bitti. Aradan 2 ay geçti. Partililer, seçimi değerlendirmeyi anca akıl etti! ODTÜ'den rapor istedi. Bu durum karşısında artık bilim de tükendi!
MAKARNA DAĞITMAYA BAŞLADILAR
HER fırsatta kömür yardımlarını eleştiren CHP, yerel seçimler öncesi Çankaya'da makarna dağıtımına başladı.
Ne kavga ne de yaygara bitti. Aradan 2 ay geçti. Partililer, seçimi değerlendirmeyi anca akıl etti! ODTÜ'den rapor istedi. Bu durum karşısında artık bilim de tükendi!
MAKARNA DAĞITMAYA BAŞLADILAR
HER fırsatta kömür yardımlarını eleştiren CHP, yerel seçimler öncesi Çankaya'da makarna dağıtımına başladı.
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