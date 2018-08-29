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  1. 65 bin lira kredi çekip Bank Asya'ya yatırmış
  2. Süphan Dağı'nda İngiliz uçağı bulundu

ne yapsın!

, 24 haziran leriyle ilgili ’den rapor istedi. 'Nerede yanlış yaptık?' Diye sormak tam 2 ay sonra aklına geldi

ODTÜ ne yapsın!
, önce adayını seçemedi. Sonra "Gel bakalım Muharrem" dedi. Ama ona da destek vermedi! Yüzde 30'luk oran koltuk krizini gündeme getirdi. '

Ne kavga ne de yaygara bitti. Aradan 2 ay geçti. Partililer, i değerlendirmeyi anca akıl etti! 'den rapor istedi. Bu durum karşısında artık bilim de tükendi!

MAKARNA DAĞITMAYA BAŞLADILAR
HER fırsatta kömür yardımlarını eleştiren , yerel seçimler öncesi Çankaya'da dağıtımına başladı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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