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'Koli's çalışması

kendisine oy vermeyen seçmeni “Makarnacı” diyerek aşağıladı. Sonunda başarısızlığın nedenini araştırıp yeni stratejiler geliştirmeye çalıştı. Halka makarna kolisi dağıtmaya başladı

Kolis çalışması
Yıllardır milli iradeyi küçük görerek kendi başarısını saklamaya çalışan ana muhalefet partisi , alınan her yenilgisinden sonra kendisine oy vermeyenlere hakaret etmeyi bile hak gördü. Bidon kafalıdan, göbeğini kaşıyan adama, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" söylemlerinden cahillik ve fakirliğe kadar birçok ayrımcı söylem içine giren CHP kitlesinin en çok değindiği argümanlardan biri de "makarnacı" oldu.



SEÇİME KADAR MAKARNA...
CHP kitlesine göre cahil olarak görülen seçmenlere tarafından sürekli makarna dağıtıldığı için seçimler kaybediliyordu. Ancak yıllardır makarna üzerinden siyaset dili oluşturan CHP'li politikacılar, lerin yaklaşmasıyla beraber tavrını değiştirdi.

Öyle ki; CHP'nin kalelerinden biri olan makarna dağıtımı yapmaya başladı. Yerel seçimlere hazırlık olarak görülen kolilerin seçim gününe kadar dağıtılacağı belirtildi.



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KAVGA BAŞLADI
24 haziran seçimlerinin ardından kurultay kavgasının yaşandığı CHP'de, etrafında toplanan muhalifler kurultay taleplerini şimdilik rafa kaldırırken, CHP Genel Başkanı Kemal ise bugün yapacağı Parti Meclisi toplantısı ile yerel seçim startını verecek.



Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmamasına rağmen çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, il başkanları adaylık yarışına başlarken, CHP kulislerinde, koltuk yarışında en büyük kavganın başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanacağı öğrenildi.


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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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