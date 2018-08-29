'Koli's çalışması

Yıllardır milli iradeyi küçük görerek kendi başarısını saklamaya çalışan ana muhalefet partisi CHP, alınan her seçim yenilgisinden sonra kendisine oy vermeyenlere hakaret etmeyi bile hak gördü. Bidon kafalıdan, göbeğini kaşıyan adama, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" söylemlerinden cahillik ve fakirliğe kadar birçok ayrımcı söylem içine giren CHP kitlesinin en çok değindiği argümanlardan biri de "makarnacı" oldu.
SEÇİME KADAR MAKARNA...
CHP kitlesine göre cahil olarak görülen seçmenlere AK Parti tarafından sürekli makarna dağıtıldığı için seçimler kaybediliyordu. Ancak yıllardır makarna üzerinden siyaset dili oluşturan CHP'li politikacılar, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber tavrını değiştirdi.
Öyle ki; CHP'nin kalelerinden biri olan Çankaya Belediyesi makarna dağıtımı yapmaya başladı. Yerel seçimlere hazırlık olarak görülen kolilerin seçim gününe kadar dağıtılacağı belirtildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, adeta CHP'de çığır açtı!
KAVGA BAŞLADI
24 haziran seçimlerinin ardından kurultay kavgasının yaşandığı CHP'de, Muharrem İnce etrafında toplanan muhalifler kurultay taleplerini şimdilik rafa kaldırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün yapacağı Parti Meclisi toplantısı ile yerel seçim startını verecek.
Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmamasına rağmen çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, il başkanları adaylık yarışına başlarken, CHP kulislerinde, koltuk yarışında en büyük kavganın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanacağı öğrenildi.
SEÇİME KADAR MAKARNA...
CHP kitlesine göre cahil olarak görülen seçmenlere AK Parti tarafından sürekli makarna dağıtıldığı için seçimler kaybediliyordu. Ancak yıllardır makarna üzerinden siyaset dili oluşturan CHP'li politikacılar, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber tavrını değiştirdi.
Öyle ki; CHP'nin kalelerinden biri olan Çankaya Belediyesi makarna dağıtımı yapmaya başladı. Yerel seçimlere hazırlık olarak görülen kolilerin seçim gününe kadar dağıtılacağı belirtildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, adeta CHP'de çığır açtı!
KAVGA BAŞLADI
24 haziran seçimlerinin ardından kurultay kavgasının yaşandığı CHP'de, Muharrem İnce etrafında toplanan muhalifler kurultay taleplerini şimdilik rafa kaldırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün yapacağı Parti Meclisi toplantısı ile yerel seçim startını verecek.
Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmamasına rağmen çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, il başkanları adaylık yarışına başlarken, CHP kulislerinde, koltuk yarışında en büyük kavganın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.