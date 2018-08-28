ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ohio'da bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını çizerken yanlış renk kullanması ABD'yi bir kez daha karıştırdı. Olay ABD Başkanı Perşembe günü Melania Trump ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio'da Nationwide Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaşandı.
KİMSE GÖRMEMİŞTİ...
Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti. Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini kırmızı yerine maviye boyadı. Aslında bu durum kimsenin dikkatini çekmemişti. Ancak Sağlık Bakanı Azar'ın ziyaret sırasında attığı, morfin etkisi yapan kimyasallar sorunuyla ilgili Twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar kısa süre içinde sosyal medyada alay konusu oldu. Sürekli milliyetçiliği körükleyen ABD marşını dinlerken ayağa kalkmayan sporculara çatan Trump'ın bu hareketi "Morfin etkisi oluşturan kimyasallar daha güzel anlatılamazdı" şeklinde yorumlandı.
MELANİA HALİNDEN MEMNUN
2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, yeni açıklamalarıyla Melania Trump'a laf attı. Daniels, sus payı olarak kendisine 130 bin dolar verildiğini söyledi. Hatta Trump'ın bunu itiraf ettiğini belirtti. Ancak First Lady Melania Trump'ın konu hakkındaki sessizliğinin kendisini şaşırttığını kaydetti. Daniels, "Melania Trump'tan açıklama gelmemesi çok ilginç. Demek ki halinden memnun" yorumunu yaptı.
KİMSE GÖRMEMİŞTİ...
Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti. Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini kırmızı yerine maviye boyadı. Aslında bu durum kimsenin dikkatini çekmemişti. Ancak Sağlık Bakanı Azar'ın ziyaret sırasında attığı, morfin etkisi yapan kimyasallar sorunuyla ilgili Twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar kısa süre içinde sosyal medyada alay konusu oldu. Sürekli milliyetçiliği körükleyen ABD marşını dinlerken ayağa kalkmayan sporculara çatan Trump'ın bu hareketi "Morfin etkisi oluşturan kimyasallar daha güzel anlatılamazdı" şeklinde yorumlandı.
MELANİA HALİNDEN MEMNUN
2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, yeni açıklamalarıyla Melania Trump'a laf attı. Daniels, sus payı olarak kendisine 130 bin dolar verildiğini söyledi. Hatta Trump'ın bunu itiraf ettiğini belirtti. Ancak First Lady Melania Trump'ın konu hakkındaki sessizliğinin kendisini şaşırttığını kaydetti. Daniels, "Melania Trump'tan açıklama gelmemesi çok ilginç. Demek ki halinden memnun" yorumunu yaptı.
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