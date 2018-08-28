Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

"Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
DEMRTAŞ SEGBİS İLE KATILDI
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.
DURUŞMANIN ERTLENMESİNİ TALEP ETTİ
Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi.
Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti.
Duruşmaya 3 Ekim'de devam edil
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