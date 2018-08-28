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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

eski Eş Genel Başkanı 'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş için mahkeme kararını verdi

"Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan eski Eş Genel Başkanı 'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

DEMRTAŞ SEGBİS İLE KATILDI

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi () aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.

DURUŞMANIN ERTLENMESİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi.

Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti.

Duruşmaya 3 Ekim'de devam edil

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 12:23
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