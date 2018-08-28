Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden ABD Kongre üyelerinin S-400'den vazgeçerseniz, F-35 kararı değişebilir şeklindeki teklifiyle ilgili konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"FETÖ'NÜN ZEHİRLEDİĞİ GRUPLAR VAR"

"Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. ABD'de farklı kurumlar, farklı pozisyonlar var. Türkiye'nin önemini bilen Kongre üyeleri de var. FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var.

"KOBBOY FİLMİ GİBİ..."

İlişkileri normalleştirmek için kabul edilemez şartlar koymamak lazım. Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var. Bunu ABD dahil müttefiklerimizden istedik ancak alamadık. Amerika, Patriotları satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile hep şartlar koşuyor. Benim hava savunma sistemini almam güvenliğim için elzem. Bu bir tercih değil bir zorunluluk. F-35'in biz ortağıyız zaten. 'Ben istedim, Türkiye çıkar' yaklaşımı yanlıştır. Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Amerika'yla olan sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, tek taraflı dayatmayla olacak işler değil bunlar.

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

FETÖ Litvanya'da da Tatar toplumunu bölmeye ve zehirlemeye çalışıyor. Ama buna müsaade etmeyiz. Bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazırız. Tatarlar bizim akrabalarımız."

ABD'NİN KÜSTAH TEHDİDİ

Türkiye- ABD ilişkilerinde gerginliğin yükseldiği alanlardan biri olan F-35 ve S400 tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'den Türkiye'ye gelen bir Kongre heyeti, Meclis'te NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ile görüştü. Habertürk Ankara'dan Saliha Çolak'ın haberine göre ABD heyeti, görüşmede, "F-35 kararı kesin değil, S-400 alımından vazgeçerseniz, biz de bu karardan vazgeçeriz" diyerek küstah tehditte bulunmuştu.