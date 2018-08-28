Dede muhalefet

CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal ile birlikte siyaset yapan isimler, 54 sayfalık bir bildiri ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. "Yeni değil yeniden CHP" sloganıyla partide değişim istenen bildirinin Baykal'ın onayı ile hazırlandığı öğrenildi.
Kemal Anadol, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter ve Enis Tütüncü gibi CHP'nin "ak saçlı" isimlerinin imza attığı bildiride, Kılıçdaroğlu için şu eleştiriler yapıldı.
Liyakat ve emek kavramlarını unuttun, hayatı CHP ile kavga ederek geçmiş isimleri parti yöneticisi ve milletvekili yaptın. Ermeni lobisinin soykırım iddiasını destekleyen bir ismi milletvekili yaptın. O vekilin açıklamalarına sessiz kaldın. Firari FETÖ'cülerle boy boy resimler çektirdin. "Gülenciler bize oy verirse memnun oluruz" dedin. "Teröre başvurmadığı sürece PYD terör örgütü değil, vatanını savunan bir örgüttür" dedin.
Kemal Anadol, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter ve Enis Tütüncü gibi CHP'nin "ak saçlı" isimlerinin imza attığı bildiride, Kılıçdaroğlu için şu eleştiriler yapıldı.
Liyakat ve emek kavramlarını unuttun, hayatı CHP ile kavga ederek geçmiş isimleri parti yöneticisi ve milletvekili yaptın. Ermeni lobisinin soykırım iddiasını destekleyen bir ismi milletvekili yaptın. O vekilin açıklamalarına sessiz kaldın. Firari FETÖ'cülerle boy boy resimler çektirdin. "Gülenciler bize oy verirse memnun oluruz" dedin. "Teröre başvurmadığı sürece PYD terör örgütü değil, vatanını savunan bir örgüttür" dedin.
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